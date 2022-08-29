Татарстанцев на этой неделе ожидает похолодание, дождь, грозы и сильный ветер

В Татарстане в августе максимальные температуры воздуха составляли от +25 до +33 градусов, а осадки выпадали лишь локально. Но уже завтра погода начнет меняться, сообщили в Гидрометцентре республики.



Во вторник, 30 августа, ночью существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +11..+16°С, в западных районах — до +19. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре порывами до 15—20 м/с. Днем воздух прогреется до +26..+32 градусов.

В среду, 31 августа, ночью ожидается +14..+19 градусов, днем — от +26 до +32 °С. Прогнозируется кратковременный дождь, грозы и сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

В четверг, 1 сентября, местами прогнозируется дождь, возможна гроза. Температуры составят ночью +12..+17 градусов, днем +21..+26°С, на востоке до +29°С.

Фото: realnoevremya.ru

2 и 3 сентября сохранится неустойчивый характер погоды. Под влиянием циклона и его атмосферных фронтов местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 2 сентября, ночью ожидается до +7..+12 градусов, днем не выше +14..+19°С. В субботу, 3 сентября, температуры в ночные часы понизятся до +3..+8 градусов, днем ожидаются в пределах +13..+18°С.

В Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно будет действовать по 6 сентября.

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Маргарита Головатенко