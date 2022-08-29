Август 2022 года в Татарстане может стать самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстане август этого года может оказаться самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре по республике.



Пока рекордсмен — август 1972 года, когда по региону в среднем выпало всего 5 мм осадков.

За историю метеонаблюдений август 2022-го станет одним из самых жарких за историю метеонаблюдений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в августе максимальные температуры воздуха составляли от +25 до +33 градусов, а осадки выпадали лишь локально. Но уже завтра погода начнет меняться. Днем при прохождении через республику фронтальных разделов западного циклона местами пройдет кратковременный дождь, ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 15—20 м/с. Ожидается +26..+32 градусов.

В Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно будет действовать по 6 сентября. На территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (V класс).

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Маргарита Головатенко