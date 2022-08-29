В Татарстане в День республики ожидается гроза и сильный ветер

В Татарстане во вторник, 30 августа, в День республики, ожидается ухудшение погоды — днем и вечером прогнозируются гроза и сильный ветер.

По информации Гидрометцентра Татарстана, гроза и сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15—20 м/с, завтра ожидаются в том числе и в Казани.

Сегодня в Татарстане переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Днем воздух в республике прогреется до +29—34 градусов. В Казани и Набережных Челнах ожидается от +31 до +33°С.



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Татьяна Демина