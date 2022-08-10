Помогавшим в ликвидации последствий авиакатастрофы 2021 года в Мензелинске могут выплатить субсидии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Юридические лица и ИП, оказавшие помощь при крушении самолета в Мензелинске в 2021 году, могут получить субсидии — к депутатам за внесением изменений в городской бюджет готовятся обратиться в исполкоме Челнов, сообщает Chelny.biz.



Предполагается, что субсидии выплатят занимавшимся организацией, проведением похорон, транспортировкой тел погибших. Выплаты могут быть предназначены и для лиц, которых привлекали к ликвидации последствий крушения самолета и для тех, кто оказывал услуги проживания для родственников, близких погибших в авиакатастрофе.

Самолет под L-410 потерпел крушение под Мензелинском 10 октября прошлого года. Из 22 человек, находившихся на борту, погибли 16 человек. Из шестерых выживших один позднее скончался в больнице.

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Маргарита Головатенко