В Татарстане спасли лебедя, занесенного в Красную книгу

Фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

Сотрудники межрайонного отдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам по Нижнекамскому району спасли лебедя-шипуна — этот вид занесен в Красную книгу республики.



Птица залетела на садовый участок и не могла самостоятельно вернуться в дикую природу, поэтому лебедю понадобилась помощь людей. Его выпустили в озеро Каракуль. На момент осмотра лебедь чувствовал себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

Лебедь шипун — представитель семейства утиных, ведущий оседлый образ жизни, самый крупный среди всего отряда гусеобразных. В последние годы их замечают во всех районах региона, где расположены крупные водоемы, имеющие заросли воздушно-водной растительности, напомнили в Госкомитете республики по биоресурсам.

Накануне в Татарстане на территории заказника «Чистые луга» в Чистопольском районе были замечены две белых цапли. Птиц увидели недалеко от села Каратаевка во время ночного рейда.

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Маргарита Головатенко