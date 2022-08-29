В Казани пройдет первый хоккейный турнир среди исламских стран

В Казани с 13 по 19 января на ледовой арене «Дворца спорта» пройдет первый международный хоккейный турнир среди исламских стран, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Отмечается, что решение о проведении соревнований было принято на Международном саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». В соревнованиях примут участие мужские любительские команды ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана, объединенная команда Алжира, Египта, Ливана и Марокко, а также сборная Татарстана. В женском зачете сыграют представительницы ОАЭ, Кувейта, Татарстана и объединенная команда Омана и Бахрейна.

— Мы рады, что решения казанского саммита «Россия — Исламский мир» реализуются в разных отраслях, в том числе в спорте. Для нас в Татарстане будет большой честью представлять великий российский хоккей в странах исламского мира. Очень приятно, что общая вера и спорт сближают нации и помогают выстраивать партнерские отношения между государствами. Надеемся, что этот турнир станет только началом долгосрочного сотрудничества и поможет развитию мужского и женского хоккея в странах Ближнего Востока и Северной Африки, — сказал исполнительный директор хоккейного клуба «Ак Барс» Мансур Усманов.

Фото: Максим Платонов

В июле в столице Татарстана прошел первый этап «Игр дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, получивший название «Мир». География участников была представлена спортсменами из Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР, ЛНР.

Второй этап мероприятия состоится с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап пройдет с 15 по 26 декабря.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин