В первом этапе международных соревнований «Игры дружбы» в Казани принимают участие более тысячи спортсменов

Первый этап «Игр дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, получивший название «Мир», открылся сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани — в нем принимают участие более 1,1 тысячи спортсменов, сообщает «Интерфакс».



География участников представлена спортсменами из Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР, ЛНР.

— Хочу заверить, что Российская Федерация всегда была и будет надежным партнером мирового спорта. Несмотря на временные сложности, мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши спортсмены в самом ближайшем будущем вернулись на международную спортивную арену и доказали, что Россия остается одной из сильнейших спортивных держав», — произнес министр спорта России Олег Матыцин в приветственном слове.

Фото: realnoevremya.ru

Игры пройдут во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проведут с 21 июля по 2 августа. Ожидается участие более 1 100 спортсменов. В рамках него с 20 по 25 июля пройдут международные соревнования по плаванию.

Второй этап мероприятия состоится с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап пройдет с 15 по 26 декабря.

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Маргарита Головатенко