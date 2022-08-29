В России выявили 39 658 случаев заболевания COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 988 человек. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 445 581, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 29 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 24 890 человек. Всего вылечившихся — 18 520 851.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки коронавирус унес жизни 77 россиян. Всего от инфекции скончались 384 160 человек.

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Максим Кокунин