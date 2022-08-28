Авиакомпании смогут сокращать время полета в Сочи с 30 августа
С 30 августа российские авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.
Собеседник агентства отметил, что «спрямленный» маршрут сократит время в пути примерно на 30-35 минут. Позднее будут приняты решения касательно рейсов в другие города.
Накануне СМИ сообщали, что российские власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения спецоперации в Украине.
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