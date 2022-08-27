РБК: власти могут исключить из закрытой воздушной зоны на юге России маршрут шириной 10 км

Фото: Максим Платонов (архив)

Российские власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения спецоперации в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти авиакомпаниях.

Отмечается, что такое решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, который не закрывался, а также ускорить перелеты в аэропорты Турции.

Вопрос будет обсуждаться на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана. Уточняется, что оно пройдет 29 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России до 4 сентября.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перелеты по альтернативным маршрутам. Открыты для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы и все остальные.

17 августа сообщалось, что правительство расширит почти на 2,5 млрд рублей объем поддержки простаивающих аэропортов юга и центра России.



По его словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, поддержать коллективы во время вынужденного простоя поручил президент:

— Сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд рублей, — сказал он.

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Максим Кокунин