Татарстанские ватерполисты вышли в финал «Спартакиады сильнейших»

Ватерполисты Татарстана в полуфинале «Спартакиады сильнейших» обыграли сборную Санкт-Петербурга и завоевали путевку в золотой матч. Стоит отметить, что это уже шестая победа в этом сезоне.

Татарстанская команда первой открыла счет, когда на 2-й минуте первого периода гол реализовал Николай Лазарев. Петербуржцы к середине тайма сократили отставание, но усилиями Никиты Деревянкина татарстанцы все равно ушли в лидерах, 2-1.

Во втором периоде картина игры не поменялась, а обе команды забросили всего 4 мяча. 4:3 — итог первой половины встречи. В начале третьего тайма команда Северной столицы сравняла счет, но выйти вперед все же не смогла. К середине игрового отрезка преимущество татарстанцев выросло до +2, а к концу до +4, 10:6.

Петербуржцы попытались отыграться — 12:11 за 2,41 до конца поединка. Однако финальная сирена запечатлела на табло счет 13:11 в пользу ватерполистов Татарстана. Теперь они разыграют первый в истории титул с победителем пары сборная Москвы — Волгоградская область.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера ватерполисты Татарстана под руководством Реваза Чомахидзе выиграли в четвертьфинале «Спартакиады сильнейших» у Челябинской области.

Сборная Татарстана — Челябинская область: 26:6 (7:1, 6:2, 6:2, 6:1). Мячи за сборную республики забросили: Зиннуров (4), Махиянов (4), Деревянкин (4), Одинцов (3), Сучков (3), Лисунов (2), Аухадеев (2), Пронин (2), Ярлыченко (1), Лазарев (1), Латыпов (1).



Напомним, 24 августа сборная Татарстана по водному поло одержала третью победу в групповом турнире «Спартакиады сильнейших» против Астраханской области.



А 23 августа татарстанцы одержали победу над сборной Краснодарского края во втором матче группового этапа. Они быстро захватили игровую инициативу, как и в стартовом поединке против ростовчан.



Еще в первый день проведения «Спартакиады сильнейших» спортсмены СК ВВС «Синтез» отличились двумя медалями.

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Максим Кокунин