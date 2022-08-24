Ватерполисты Татарстана одержали третью победу на «Спартакиаде сильнейших»

Сборная Татарстана по водному поло одержала третью победу в групповом турнире «Спартакиады сильнейших» против Астраханской области.



Сборная Татарстана — Астраханская область 16-5 (2-1, 5-1, 4-2, 5-1). Мячи за сборную республики забросили: Латыпов (4), Ярлыченко (3), Пронин (2), Лисунов (2), Зиннуров (2), Сучков (1), Махиянов (1), Одинцов (1).

Соперники долго не могли открыть счет в матче, и только на пятой минуте бросок татарстанца Данила Пронина достиг цели. Разницу удвоил Эмиль Зиннуров. На первый перерыв татарстанцы ушли с зыбким преимуществом — 2-1, но уже во втором периоде Татарстан упрочил свои позиции — 7-2.

Дублем отметились Адель Латыпов и Егор Ярлыченко. Финальная сирена запечатлела на табло счет 16-5 в пользу ватерполистов Татарстана.

Вчера сборная Татарстана одержала победу над сборной Краснодарского края во втором матче группового этапа «Спартакиады сильнейших». Татарстанцы быстро захватили игровую инициативу, как и в стартовом поединке против ростовчан.



В первый день проведения «Спартакиады сильнейших» спортсмены СК ВВС «Синтез» отличились двумя медалями.



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Маргарита Головатенко