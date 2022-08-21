Спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали две медали в первый день «Спартакиады сильнейших»

Фото: Пресс-служба СК ВВС «Синтез»

В первый день проведения «Спартакиады сильнейших» спортсмены СК ВВС «Синтез» отличились двумя медалями, сообщает пресс-служба клуба.

Серебряным призером мужского турнира в прыжках в воду с трехметрового трамплина стал участник «Олимпийских Игр» 2020 года Никита Шлейхер. По итогу он набрал 468,85 балла, почти 18 уступив чемпиону Евгению Кузнецову. Бронзу с большим отставанием выиграл Александр Белевцев, 426.05.



«Спартакиада Сильнейших» по прыжкам в воду официально стартовала сегодня в Казани во Дворце водных видов спорта. Завершится спортивное событие 24 августа.

Мария Полякова. Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены со всей России. Помимо Шлейхера и Белевцева, цвета сборной Республики Татарстан защищают Карина Шкляр и Мария Полякова, которые вступят в борьбу завтра.

Напомним, 8 августа спортсменка «Синтеза» Мария Полякова стала бронзовым призером Кубка Кремля по прыжкам в воду.

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Артем Гафаров