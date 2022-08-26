Ватерполисты Татарстана вышли в полуфинал «Спартакиады сильнейших»

Ватерполисты Татарстана под руководством Реваза Чомахидзе выиграли в четвертьфинале «Спартакиады сильнейших» у Челябинской области и вышли в полуфинал соревнования. Стоит отметить, что это уже пятая победа в этом сезоне.

Сборная Татарстана — Челябинская область: 26-6 (7-1, 6-2, 6-2, 6-1). Мячи за сборную республики забросили: Зиннуров (4), Махиянов (4), Деревянкин (4), Одинцов (3), Сучков (3), Лисунов (2), Аухадеев (2), Пронин (2), Ярлыченко (1), Лазарев (1), Латыпов (1).

Татарстанцы быстро повели в счете. Два мяча — с игры и в большинстве — забросил Эмиль Зиннуров. Егор Ярлыченко, Артем Одинцов, Иван Сучков и Николай Лазарев довели преимущество до +6. 7-1 — результат первого периода. К большому перерыву разница в счете выросла до 10 мячей, 13-3. Финальная сирена запечатлела на табло счет 26-6 в пользу ватерполистов из Татарстана.

Следующим соперником татарстанцев станет победитель пары сборная Санкт-Петербурга — Астраханская область.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 24 августа сборная Татарстана по водному поло одержала третью победу в групповом турнире «Спартакиады сильнейших» против Астраханской области.



Сборная Татарстана — Астраханская область: 16-5 (2-1, 5-1, 4-2, 5-1). Мячи за сборную республики забросили: Латыпов (4), Ярлыченко (3), Пронин (2), Лисунов (2), Зиннуров (2), Сучков (1), Махиянов (1), Одинцов (1).



А 23 августа татарстанцы одержали победу над сборной Краснодарского края во втором матче группового этапа. Они быстро захватили игровую инициативу, как и в стартовом поединке против ростовчан.



Еще в первый день проведения «Спартакиады сильнейших» спортсмены СК ВВС «Синтез» отличились двумя медалями.

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Максим Кокунин