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Ватерполисты Татарстана одержали победу во втором матче группового этапа на «Спартакиаде сильнейших»

16:46, 23.08.2022
Ватерполисты Татарстана одержали победу во втором матче группового этапа на «Спартакиаде сильнейших»
Фото: t.me/sintezkazan

Сборная Татарстана по водному поло одержала победу над сборной Краснодарского края во втором матче группового этапа «Спартакиады сильнейших».

Краснодарский край — сборная Татарстана: 3-26 (0-9, 1-6, 1-4, 1-5). Мячи за сборную Татарстана забросили спортсмены: Лисунов (8), Деревянкин (5), Латыпов (2), Одинцов (2), Махиянов (2), Аухадеев (2), Ярлыченко (2), Зиннуров (2), Сучков (1).

Татарстанцы быстро захватили игровую инициативу, как и в стартовом поединке против ростовчан. Первый тайм завершился с разницей 9-0. Большой вклад внес Сергей Лисунов, оформивший покер. В начале второго периода разница достигла 11 мячей. На большой перерыв сборная Татарстана ушла при счете 15-1.

В третьем отрезке Сергей Лисунов вновь солировал, став самым результативным игроком встречи. В его исполнении мы увидели еще четыре гола, тогда как отрыв от соперника вырос до +19.

Ватерпольный мужской турнир «Спартакиады сильнейших» проходит в эти дни в Москве в плавательном бассейне «Динамо». Цвета сборной Татарстана защищают ватерполисты и тренерский штаб СК ВВС «Синтез».

В первый день проведения «Спартакиады сильнейших» спортсмены СК ВВС «Синтез» отличились двумя медалями.

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Маргарита Головатенко
СпортВодные виды спорта Татарстан

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