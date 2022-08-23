Ватерполисты Татарстана одержали победу во втором матче группового этапа на «Спартакиаде сильнейших»

Сборная Татарстана по водному поло одержала победу над сборной Краснодарского края во втором матче группового этапа «Спартакиады сильнейших».



Краснодарский край — сборная Татарстана: 3-26 (0-9, 1-6, 1-4, 1-5). Мячи за сборную Татарстана забросили спортсмены: Лисунов (8), Деревянкин (5), Латыпов (2), Одинцов (2), Махиянов (2), Аухадеев (2), Ярлыченко (2), Зиннуров (2), Сучков (1).

Татарстанцы быстро захватили игровую инициативу, как и в стартовом поединке против ростовчан. Первый тайм завершился с разницей 9-0. Большой вклад внес Сергей Лисунов, оформивший покер. В начале второго периода разница достигла 11 мячей. На большой перерыв сборная Татарстана ушла при счете 15-1.

В третьем отрезке Сергей Лисунов вновь солировал, став самым результативным игроком встречи. В его исполнении мы увидели еще четыре гола, тогда как отрыв от соперника вырос до +19.

Ватерпольный мужской турнир «Спартакиады сильнейших» проходит в эти дни в Москве в плавательном бассейне «Динамо». Цвета сборной Татарстана защищают ватерполисты и тренерский штаб СК ВВС «Синтез».

В первый день проведения «Спартакиады сильнейших» спортсмены СК ВВС «Синтез» отличились двумя медалями.



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Маргарита Головатенко