В России зафиксировали 47 093 новых случая коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 47 093 человек. Всего на 27 августа в стране зарегистрировано 19 359 066 случаев СOVID-19.

Госпитализировали за минувшие сутки 4 354 человек. Это на 11,3% больше по сравнению с 26 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в связи с выздоровлением выписали 32 642 пациентов. Общее число вылечившихся от коронавируса в России достигло 18 467 738.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 еще 90 заболевших. Всего в России зарегистрировано 384 000 случаев смерти от коронавируса.

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Максим Кокунин