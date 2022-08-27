Ставропольский край обогнал Татарстан по нераскрытым убийствам и покушениям

По итогам первых 7 месяцев 2022 года Татарстан занял 2 место в рейтинге по нераскрытым убийствам и покушениям на убийство. Всего в республике зарегистрировано 4 таких дела, согласно данным Генеральной прокуратуры.

Больше всего нераскрытых убийств и покушений на убийство зафиксировано в Ставропольском крае — 5 подобных случае. Второе место делят между собой Татарстан, Санкт-Петербург, Москва, Челябинская и Ростовская области (4 дела). По два нераскрытых происшествия насчитывается в Алтайском крае, Кабардино-Балкарской республике, Иркутской области, Карачаево-Черкесской республике, Бурятии, Ленинградской, Свердловской, Самарской и Магаданской областях. Эти регионы замыкают тройку лидеров.

Фото: crimestat.ru

Примечательно, что к концу мая 2022 года Татарстан один занимал первое место в этом рейтинге. В июне республику догнала Москва, в июле оба субъекта уже обогнали. При этом, количество нераскрытых убийств в Татарстане не росло с апреля, а в марте равнялось нулю.

В рейтинге также присутствуют регионы, в которых не зафиксировано ни одного нераскрытого убийства или покушения. Среди них, например, Тульская, Астраханская области и Красноярский край.

Всего за период январь — июль 2022 года в Татарстане зарегистрировано 150 убийства, из которых предварительно расследовано 124. Таким образом, республика занимает 4-е место в рейтинге по общему количеству убийств и 5-е — по количеству раскрытых.

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Елизавета Пуншева