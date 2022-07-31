Москва догнала Татарстан в рейтинге по нераскрытым убийствам и покушениям

Москва и Татарстан лидируют в топе по количеству нераскрытых убийств и покушений среди городов России. По статистике Генеральной прокуратуры, в двух этих регионах насчитывается по четыре таких случая.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что за январь — май 2022 года в Татарстане также было зарегистрировано наибольшее количество нераскрытых убийств — четыре. За месяц число не возросло. Москва и Ставропольский край стояли сразу после РТ.

Второе место в антирейтинге делят Ставропольский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. В этих регионах насчитывается по три нераскрытых преступления. В прошлом же месяце Ростовская область и Санкт-Петербург стояли в списке ниже.

Фото: realnoevremya.ru

Всего за период январь — июнь 2022 года в Татарстане зарегистрировано 133 убийства, из которых расследовано 117. Таким образом, республика занимает 4-е место в рейтинге по общему количеству убийств и 4-е — по количеству раскрытых.

Елизавета Пуншева