Татарстан находится на первом месте по количеству нераскрытых убийств и покушений

Татарстан лидирует среди других регионов России по количеству нераскрытых убийств и покушений на убийство. Сейчас в республике таких насчитывается четыре, следует из аналитики Генеральной прокуратуры России.

Сразу за республикой в представленном списке следуют Москва и Ставропольский край, в которых зарегистрировано по три нераскрытых преступления. По два незавершенных расследования убийств и покушений отмечается сразу в четырех регионах России: Санкт-Петербурге, Ростовской и Иркутской областях, Бурятии.

При этом в большинстве регионов страны нераскрытых преступлений подобного характера вовсе нет. К таким относятся, например, Крым, Севастополь, Башкирия.

Фото: realnoevremya.ru

С января по май 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 103 преступления — по этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России. Впереди оказались Москва (59 427), Краснодарский край (32 559), Подмосковье (31 614), Челябинская область (26 531), Санкт-Петербург (25 523) и Ростовская область (24 521).



Как посчитало «Реальное время», республиканский показатель в этом году оказался самым низким с допандемийного 2019 года, когда за первые пять месяцев зафиксировали 20 592 преступления.



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Артем Гафаров