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В школах Татарстана не будут сокращать количество часов преподавания родного языка

14:42, 25.08.2022 2
В школах Татарстана не будут сокращать количество часов преподавания родного языка
Фото: Максим Платонов

Замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов заявил, что в республике не будут сокращать количество часов преподавания родного языка в школах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

По его словам, в каждой школе должны соблюдаться права на изучение родного языка не меньше установленного объема. Он также напомнил, что с нового учебного года будут введены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты в первых и пятых классах.

— Благодаря усилиям нашей республики, других регионов Министерство просвещения пошло навстречу и вернуло объем учебной нагрузки к уровню прошлого года, — добавил он.

Фото: mon.tatarstan.ru

Напомним, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что с 1 сентября в учебных планах школ появится предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык».

— Изучение предмета, родных языков и литературы, будет организовано по примерным образовательным и рабочим программам, включенным в федеральный реестр в этом году, — уточнил он.

В помощь учителю разработали систему тестирования по татарскому языку и литературе по пяти направлениям для каждого класса. Для внедрения системы электронного обучения родному татарскому языку разработали контент на платформе «СберКласс» и дан старт электронному ресурсу «Татарча онлайн-мәктәп».

В августе прошлого года Хадиуллин сообщал, что с 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен татарский язык.

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Максим Кокунин
ОбществоОбразованиеКультура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:53
    Какое ещё снижение часов? Федералы предлагали снять часы татарского?!
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  • Анонимно 15:02
    Конечно не надо! С чего вдруг
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