В школах Татарстана не будут сокращать количество часов преподавания родного языка

Фото: Максим Платонов

Замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов заявил, что в республике не будут сокращать количество часов преподавания родного языка в школах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

По его словам, в каждой школе должны соблюдаться права на изучение родного языка не меньше установленного объема. Он также напомнил, что с нового учебного года будут введены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты в первых и пятых классах.

— Благодаря усилиям нашей республики, других регионов Министерство просвещения пошло навстречу и вернуло объем учебной нагрузки к уровню прошлого года, — добавил он.

Фото: mon.tatarstan.ru

Напомним, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что с 1 сентября в учебных планах школ появится предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык».

— Изучение предмета, родных языков и литературы, будет организовано по примерным образовательным и рабочим программам, включенным в федеральный реестр в этом году, — уточнил он.



В помощь учителю разработали систему тестирования по татарскому языку и литературе по пяти направлениям для каждого класса. Для внедрения системы электронного обучения родному татарскому языку разработали контент на платформе «СберКласс» и дан старт электронному ресурсу «Татарча онлайн-мәктәп».



В августе прошлого года Хадиуллин сообщал, что с 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен татарский язык.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин