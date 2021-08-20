В 2022 году в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включат татарский язык

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С 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен государственный язык республик РФ, заявил на традиционном августовском педсовете министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.



В федеральный реестр внесены программы по родному татарскому языку и татарской литературе. Для этого разработаны учебники нового поколения, организована работа по включению в федеральный перечень учебников, переведенных на татарский язык. На платформе «СберКласс» разрабатывается контент по татарскому языку. Также осуществляется грантовая поддержка учебных заведений, проводящих активную языковую политику. Языковая, национальная политика — вопрос чувствительный для всего общества.

В июле депутат Государственной думы РФ Ильдар Гильмутдинов заявил, что из системы образования Татарстана не убирали родные языки, как многие думают. По его словам, сейчас на федеральном уровне необходимо принять решения, которые дадут возможность изучать родной язык вне зависимости от того, где находится ребенок. Кроме того, он обозначил еще две задачи. Первая — пока переведенные на татарский язык учебники не имеют такого статуса на федеральном уровне, их нет в федеральном реестре. Второй вопрос касается предоставления ребенку права сдавать историю на родном языке.