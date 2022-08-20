В школах Татарстана с 1 сентября появится предмет «Государственный язык РТ — татарский язык»

С 1 сентября в учебных планах школ Татарстана появится предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык». Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

— Изучение предмета, родных языков и литературы, будет организовано по примерным образовательным и рабочим программам, включенным в федеральный реестр в этом году, — уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru

В помощь учителю разработали систему тестирования по татарскому языку и литературе по пяти направлениям для каждого класса. Для внедрения системы электронного обучения родному татарскому языку разработали контент на платформе «СберКласс» и дан старт электронному ресурсу «Татарча онлайн мәктәп», сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.



В августе прошлого года Хадиуллин сообщал, что с 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен татарский язык.



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Татьяна Леухина