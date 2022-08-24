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В Казани запускают грантовый конкурс «Лучшая инклюзивная школа»

18:08, 24.08.2022 1
В Казани запускают грантовый конкурс «Лучшая инклюзивная школа»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с начала нового учебного года планируется запустить грантовый конкурс «Лучшая инклюзивная школа» с призовым фондом 4,5 млн рублей, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

В казанских школах обучается более 1 тысячи детей с инвалидностью и 703 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В детских садах открыты 655 групп для более 10 тысяч детей по разным нозологиям.

На заседании Казанской городской думы депутаты приняли решение о разработке программы ремонта ресурсных классов и повышения мастерства педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. С нового учебного года педагоги смогут поделиться опытом на традиционном конкурсе «Учитель года».

В июне сообщалось, что в Казани создали 134 бюджетных места для профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья. Они выделены по десяти адаптированным программам для трех казанских образовательных организаций, где созданы специализированные группы.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан

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