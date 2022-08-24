Из Татарстана в Донбасс отправили более 457 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сформировано и направлено в Донбасс более 457 тонн гуманитарной помощи. Об этом на встрече с делегацией из ЛНР рассказал председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

— Татарстанцы поддерживают народ Донбасса и оказывают всестороннюю гуманитарную помощь, — заявил он.

В свою очередь заместитель председателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник поблагодарил Фарида Мухаметшина за теплый прием и проинформировал участников встречи о принимаемых мерах по восстановлению экономики.



— Для нас бесценна помощь россиян, в частности татарстанцев, для организации работы народного хозяйства, — сказал он. — Благодаря такой поддержке мы почувствовали себя в единой с вами семье народов России.

Члены делегации интересовались вопросами организации работы парламента республики, а также возможными путями сотрудничества между регионами.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 14 июля в Белгород из Казани отправилось порядка 20 тонн гуманитарной помощи. Акцию проводили казанский благотворительный фонд «День добрых дел» Рустема Хасанова и Красный Крест.

А 16 июля четырех татарстанцев наградили медалями Министерства обороны «За вклад в укрепление обороны России». Среди них: глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, предприниматели Радик Губаев, Ильгиз Исламов и Рафаэль Фаизов, активно оказывающие поддержку российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Благодаря их личной финансовой поддержке военнослужащим было передано 210 тонн груза — продукты и предметы первой необходимости.

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Максим Кокунин