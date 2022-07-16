Четырех татарстанцев наградили медалями «За вклад в укрепление обороны России»

Четырех татарстанцев наградили медалями Министерства обороны «За вклад в укрепление обороны России». Среди них: глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, предприниматели Радик Губаев, Ильгиз Исламов и Рафаэль Фаизов, активно оказывающие поддержку российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Об это сообщает пресс-служба полпредства.



Благодаря их личной финансовой поддержке военнослужащим было передано 210 тонн груза — продукты и предметы первой необходимости. Стоит отметить, что глава Тетюшского района участвовал во всех пяти акциях полпредства, приобретая груз на собственные средства. Две из них были направлены на поддержку пострадавших жителей ДНР и ЛНР. Равиль Ахметшин и Рамис Сафиуллов лично пять раз участвовали в передаче груза, встречались с командованием войск, общались с военнослужащими и награждали их памятными подарками — часами.

В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра республики — полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин. Награды вручил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Виктор Новожилов.

Фото: tatarstan.ru

14 июля сообщалось, что в Белгород из Казани отправится порядка 20 тонн гуманитарной помощи. Акцию проводили казанский благотворительный фонд «День добрых дел» и Красный Крест.

Сейчас на территории Белгородской области находятся около 10 тысяч жителей ЛНР и ДНР, вынужденных покинуть свои дома. Туда отравятся 17 тысяч памперсов, 8 тысяч рулонов туалетной бумаги, 4 тысячи кусков мыла, другие гигиенические принадлежности, сотни банок тушенки и пачек крупы, посуда, одежда и многое другое.

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Максим Кокунин