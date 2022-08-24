Регионам поручили увеличить охват населения вакцинацией от COVID-19

Российским регионам поручено «принять исчерпывающие меры» по увеличению охвата населения вакцинацией от COVID-19, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.



Особое внимание рекомендовано уделить пациентам, выписывающимся со стационарного лечения, медикам и педагогам, а еще трудовым коллективам.

Властям регионов поручили нарастить темпы вакцинации в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Фото: realnoevremya.ru

В Росздравнадзоре в июле российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».



Вместе с тем в ВОЗ рассказали, что повторная вакцинация от коронавируса рекомендуется лишь людям, имеющим повышенные риски осложнений.



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Маргарита Головатенко