Регионам поручили увеличить охват населения вакцинацией от COVID-19
Российским регионам поручено «принять исчерпывающие меры» по увеличению охвата населения вакцинацией от COVID-19, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
Особое внимание рекомендовано уделить пациентам, выписывающимся со стационарного лечения, медикам и педагогам, а еще трудовым коллективам.
Властям регионов поручили нарастить темпы вакцинации в стационарных учреждениях социального обслуживания.
В Росздравнадзоре в июле российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».
Вместе с тем в ВОЗ рассказали, что повторная вакцинация от коронавируса рекомендуется лишь людям, имеющим повышенные риски осложнений.
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