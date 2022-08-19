ВОЗ: ревакцинацию от коронавируса следует проводить не больше трех раз

Повторная вакцинация от коронавируса рекомендуется лишь людям, имеющим повышенные риски осложнений, рассказал председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.



— Мы не рекомендуем вводить второй бустер от COVID-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний, — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные на пресс-конференции главной консультативной группы ВОЗ по вопросам вакцин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Росздравнадзоре в июле российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».



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Маргарита Головатенко