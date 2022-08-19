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ВОЗ: ревакцинацию от коронавируса следует проводить не больше трех раз

05:31, 19.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
ВОЗ: ревакцинацию от коронавируса следует проводить не больше трех раз
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Повторная вакцинация от коронавируса рекомендуется лишь людям, имеющим повышенные риски осложнений, рассказал председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.

— Мы не рекомендуем вводить второй бустер от COVID-19 всему населению, а только людям с риском сопутствующих заболеваний, — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные на пресс-конференции главной консультативной группы ВОЗ по вопросам вакцин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Росздравнадзоре в июле российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:20
    А Жириновский не знал. Засудил бы сейчас всех кто его саоими вакцинами на тот свет отправил.
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