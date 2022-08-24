В Татарстане оценят удовлетворенность населения качеством услуг в социальной сфере

Фото: Максим Платонов

В Татарстане проведут социологическое исследование по оценке удовлетворенности населения качеством услуг в социальной сфере, выяснило «Реальное время». На него планируют потратить 1,36 миллиона рублей из республиканского бюджета.

Одна из задач исследования — изучение удовлетворенности татарстанцев качественно-количественными характеристиками работы учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и социальной защиты. Также через него планируют выявить проблемы в деятельности указанных организаций.

Исследование должно помочь изучить социально-демографические характеристики потребителей услуг учреждений социальной сферы Татарстана, выявить ориентации жителей республики на использование госуслуг в электронном виде, а также изучить проблемы, с которыми сталкивается население при их использовании.



Опросить планируют татарстанцев старше 18 лет, пользующихся госуслугами организаций соцсферы. Объем выборки — не менее 5 тысяч человек с равномерным распределением респондентов по пяти отраслям — образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита.

Фото: Максим Платонов

Компанию, которая возьмется за работу, ищет Центр экономических и социальных исследований Татарстана при кабмине республики. Исследование проведут через опрос населения по согласованным анкетам. По итогам обработки данных составляется отчет о результатах научно-исследовательской работы.

Также в Татарстане исследуют, как население оценивает социально-экономическое положение республики. На эти цели направят 630 тысяч рублей.



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Татьяна Демина