В Татарстане исследуют, как население оценивает социально-экономическое положение республики

В Татарстане исследуют, как население оценивает социально-экономическое положение республики. На эти цели направят 630 тысяч рублей.

Исследователям нужно выявить социальные проблемы общества, вызывающие наибольшее беспокойство среди населения республики, провести анализ социального самочувствия жителей (уровень самооценки материального положения, здоровья, изменения в жизни за последний год, оценка сложившейся ситуации, прогнозы на будущее), определить степень удовлетворенности жителей качеством услуг социальной сферы республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также необходимо выявить отношение татарстанцев к органам власти, оценить степень полноты и объективности освещения в СМИ результатов работы исполнительных органов госвласти, определить уровень общественной безопасности в республике в целом и в отдельных районах.



В опросе должны принять участие не менее 2,3 тысячи жителей республики. Исследование должно быть готово в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Исследование, проведенное в начале июля, показало, что 47% опрошенных жителей Татарстана довольны жизнью в регионе. При этом 19% жителей республики отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.



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Татьяна Леухина