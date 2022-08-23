По итогам I полугодия жители Казани потратили на ювелирные украшения 1,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам I полугодия 2022 года Казань вошла в топ-3 лидеров рынка ювелирной розницы Приволжья. Об этом «Реальному времени» сообщили в аналитическом центре ювелирного бренда Sokolov.

Так, столица Татарстана оказалась на втором месте, а ее жители потратили на украшения около 1,5 млрд рублей — ровно столько же, как и за первые 6 месяцев прошлого года. При этом средний чек в казанских ювелирных магазинах вырос на 8% и достиг 6 034 рублей, что меньше, чем в целом по России. На первом месте находится Нижний Новгород, граждане которого потратили за первое полугодие почти 1,7 млрд рублей, а на третьем — Уфа (1,4 млрд рублей).

— Российский рынок ювелирной розницы остался на уровне прошлогоднего и составил 140 млрд рублей. Это обусловлено ростом розничных цен, который по полугодию в целом по стране достиг 28% и был вызван — скачком биржевых цен на золото в марте и волатильностью рубля. Вслед за ценами вырос и средний чек на 12% и составил 6 166 рублей в российской ювелирной рознице. На фоне возросших розничных цен это говорит о перетекании спроса в сторону более бюджетных категорий украшений из серебра и фианитов, — рассказала руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

Фото: pxhere.com

Напомним, Казань также попала на четвертое место в рейтинге «самых щедрых мужчин» от Sokolov. Такие результаты были основаны на данных с продажи помолвочных колец в разных регионах России с января по июль 2022 года.



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Максим Кокунин