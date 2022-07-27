Казанские мужчины попали в топ-5 самых щедрых женихов России

Проанализировав продажи помолвочных колец в разных регионах России с января по июль 2022 года, ювелирный бренд Sokolov выяснил, в каких городах живут самые щедрые мужчины. В топ-3 вошли жители Санкт-Петербурга, Саратова и Краснодара. Казань — на четвертом, а Москва заняла всего лишь седьмое место.



Выяснилось, что самые популярные месяцы для предложения руки и сердца у казанцев — январь и март. Чаще всего женихи предпочитают кольца из белого золота (44%), реже — из комбинированного (32%) и красного (18%).

Абсолютное большинство покупают изделия с драгоценными камнями: бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами. В среднем мужчины из Казани тратят на кольцо 8 266 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в мае этого года зарегистрировали 1 037 браков и 1 200 разводов. По количеству поженившихся в последнем месяце весны пар Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе. Республика — единственный регион ПФО, где в мае зарегистрировали более 1 тысячи браков.



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Елизавета Пуншева