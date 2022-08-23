Умер глава Чебоксар Олег Кортунов — ему было 38 лет

Накануне на 39-м году жизни скончался глава Чебоксар Олег Кортунов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашии.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем, утверждают СМИ. Последний раз Олег Кортунов появлялся на публике 19 августа.

Кортунов родился 28 апреля 1984 года в Чебоксарах. Будущий политик в 2007-м окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. Он возглавлял администрацию города с 9 октября 2020 года.

До этого, с 2015 года, Олег Кортунов был депутатом Чебоксарского городского Собрания депутатов шестого созыва по округу №7. Кроме того, он был председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города.

На официальном сайте столицы Чувашии информации о смерти Олега Кортунова нет. Последняя новость о праздновании Дня города «без происшествий» — 553-летие Чебоксары отмечали с 15 по 21 августа.

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Максим Кокунин