«Росатом» подал иски на $3 млрд из-за разрыва Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1»

Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС «Ханхикиви-1», сообщает «Интерфакс».



— Информация, содержащаяся в интервью г-на Иоакима Шпехта (гендиректор финской Fennovoima — ИФ) о том, что Росатом «еще не начал официальный процесс» [юридического разбирательства], не соответствует действительности, — отмечается в заявлении.

Гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт сообщил, что Fennovoima потребовала взыскать с ГК «Росатом» около 2 млрд евро по арбитражному разбирательству относительно несостоявшегося проекта. Из них 800 млн евро — это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу финской структуры «Росатома» RAOS Project.



Fennovoima заявила о расторжении контракта с дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл» — АО «РАОС Проект» на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки в мае этого года.

В «Росатоме» выражали разочарование решением финской компании. Там обратили внимание, что решение о расторжении проекта принято «без детального обсуждения на уровне акционеров», крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima — он на 100% принадлежит «Росатому».

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Маргарита Головатенко