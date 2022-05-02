Финская Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
Финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл» — АО «РАОС Проект» на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.
Расторжение контракта «окажет значительное влияние на сотрудников» компании и на компании цепочки поставок, отметил гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт, сообщает RT.
EPC-контракт на сооружение АЭС был подписан в 2013 году. Атомную электростанцию планировали построить на мысе Ханхикиви (полуостров Пюхяйоки в Северной Остроботнии, берег Балтийского моря).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым