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Финская Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

11:05, 02.05.2022
Финская Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
Фото: wikipedia.org / Fennovoima

Финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл» — АО «РАОС Проект» на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки.

Расторжение контракта «окажет значительное влияние на сотрудников» компании и на компании цепочки поставок, отметил гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт, сообщает RT.

EPC-контракт на сооружение АЭС был подписан в 2013 году. Атомную электростанцию планировали построить на мысе Ханхикиви (полуостров Пюхяйоки в Северной Остроботнии, берег Балтийского моря).

Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетикаБизнесОбщество

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