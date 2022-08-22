Финская Fennovioma потребовала взыскать с «Росатома» около 2 млрд евро за недостроенную АЭС

Финская энергокомпания Fennovoima потребовала взыскать с ГК «Росатом» около 2 млрд евро по арбитражному разбирательству относительно несостоявшегося проекта АЭС «Ханхикиви-1», сообщил гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт.



Из них 800 млн евро — это внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу финской структуры «Росатома» RAOS Project, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Шпехт отметил, что «Росатом» предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте еще в начале 2022-го. В связи с этим был риск переноса проекта на несколько лет. Глава Fennovoima называет это одной из причин отказа Финляндии от строительства АЭС.

Fennovoima заявила о расторжении контракта с дочерним предприятием «Русатом Энерго Интернешнл» — АО «РАОС Проект» на сооружение атомной электростанции «Ханхикиви-1» в Пюхяйоки в мае этого года.

В «Росатоме» выражали разочарование решением финской компании. Там обратили внимание, что решение о расторжении проекта принято «без детального обсуждения на уровне акционеров», крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima — он на 100% принадлежит «Росатому».



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Маргарита Головатенко