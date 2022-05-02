«Росатом» назвал решение Fennovoima о расторжении контракта по АЭС «абсолютно непонятным»

В госкорпорации «Росатом» выразили разочарование решением финской компании Fennovoima, которая объявила о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Об этом сообщает RT.



— Решение менеджмента Fennovoima о расторжении EPC-контракта с компанией RAOS Project вызывает у нас искреннее разочарование, — сообщили в госкорпорации и назвали решение «абсолютно непонятным».

Там обратили внимание, что решение о расторжении проекта принято «без детального обсуждения на уровне акционеров», крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima — он на 100% принадлежит «Росатому».

В «Росатоме» указали, что оставляют за собой право отстаивания собственных интересов в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.

EPC-контракт на сооружение АЭС был подписан в 2013 году. Атомную электростанцию планировали построить на мысе Ханхикиви (полуостров Пюхяйоки в Северной Остроботнии, берег Балтийского моря).

Как отмечал гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт, расторжение контракта «окажет значительное влияние на сотрудников» компании и на компании цепочки поставок.



Маргарита Головатенко