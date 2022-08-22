В Казани ограничат движение на участках улиц Ачинской и Промысловой

В Казани на месяц ограничат движение по автомобильным дорогам по улицам Ачинской и Промысловой, сообщили в мэрии города.



Ограничения вводятся в связи со строительством внутриквартальных сетей теплоснабжения по улице Авангардной.

Ограничение движения будет осуществляться этапами:

по ул. Ачинской, на участке от дома №8 до дома №4 (полное закрытие проезжей части), — с 23 по 25 августа;

по ул. Ачинской, на участке от дома №4 до дома №1 (полное закрытие проезжей части), — с 26 по 28 августа;

по ул. Промысловой, на участке от дома №1 по ул. Ачинской до дома №35 по ул. Промысловой (полное закрытие проезжей части), — с 29 по 31 августа;

по ул. Промысловой, на участке от дома №35 до дома №31 (полное закрытие проезжей части), — с 1 по 4 сентября;

по ул. Промысловой, возле детского сада №35 по адресу: ул. Авангардная, 159а (полное закрытие проезжей части), — с 5 по 9 сентября;

по ул. Промысловой, на участке от дома №147б до дома №147а по ул. Авангардной (полное закрытие проезжей части и тротуара), — с 10 по 13 сентября;

по ул. Промысловой, на участке от дома №147а до дома №153 по ул. Авангардной (полное закрытие проезжей части), — с 14 по 18 сентября;

по ул. Промысловой, на участке от дома №153 до дома №135 по ул. Авангардной (полное закрытие проезжей части и тротуара) — с 19 по 21 сентября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 22 августа по 5 сентября в Казани ограничили движение по Катановскому переулку: по проезжей части возле дома №8 по Катановскому переулку и возле дома №5 по ул. Маяковского.



С 28 по 30 августа в связи с празднованием Дня города ограничат движение на нескольких улицах. В частности, по улице Каюма Насыри на участке от улицы Татарстана до улицы Фатыха Карима, по улице Зайни Султана на участке от улицы Габдуллы Тукая до улицы Каюма Насыри. С 29 по 31 августа ограничат движение по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова и территории возле Центра семьи «Казан».

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Маргарита Головатенко