С 22 августа по 5 сенятбря в Казани ограничат движение по Катановскому переулку
С 22 августа в Казани ограничат движение по Катановскому переулку, сообщает мэрия города. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, неудобства вызваны строительством сетей канализации.
Движение будет ограничено с 22 августа по 5 сентября по проезжей части возле дома №8 по Катановскому переулку и возле дома №5 по ул.Маяковского.
Напомним, с 19 августа в Казани ограничено движение на участке от ул.Короленко до ул.Ярослава Гашека до 31 октября. Это связано с ремонтом дороги
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