С 22 августа по 5 сенятбря в Казани ограничат движение по Катановскому переулку

С 22 августа в Казани ограничат движение по Катановскому переулку, сообщает мэрия города. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, неудобства вызваны строительством сетей канализации.

Движение будет ограничено с 22 августа по 5 сентября по проезжей части возле дома №8 по Катановскому переулку и возле дома №5 по ул.Маяковского.

Напомним, с 19 августа в Казани ограничено движение на участке от ул.Короленко до ул.Ярослава Гашека до 31 октября. Это связано с ремонтом дороги



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров