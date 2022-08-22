Казанцев в День города ожидают бесплатные парковки, ограничение движение на улицах и подача «спецавтобусов»

Фото: Максим Платонов

В Казани 30 августа, в День города и республики, продлят работу общественного транспорта. Метро будет работать в усиленном режиме, рассказали власти на «деловом понедельнике».

— В целях обеспечения бесперебойного функционирования работы городского пассажирского транспорта 30 августа будет организована в усиленном режиме — с увеличением подвижного состава на выполняемых рейсах автобусных и троллейбусных маршрутов вблизи мест проведения мероприятий и с продлением режима работы до 23.30. Режим работы метрополитена останется без изменений (с 6 утра до полуночи), — сообщил председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

Кроме того, 30 августа с 9 утра до 23.30 метрополитен будет работать также в усиленном режиме, с увеличением количества подвижного состава.

После праздничного салюта будет организована подача «спецавтобусов» в полдевятого вечера: «местный проезд у ЦУМа» в направлении улиц Московской и Саид-Галеева, остановка «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов, остановка «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы, остановка «Цирк» в направлении улицы Батурина, остановка «Улица Батурина» в направлении улицы Декабристов и остановка «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы и площади Тукая.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, с 28 по 30 августа ограничат движение на нескольких улицах. В частности, по улице Каюма Насыри на участке от улицы Татарстана до улицы Фатыха Карима, по улице Зайни Султана на участке от улицы Габдуллы Тукая до улицы Каюма Насыри. С 29 по 31 августа ограничат движение по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова и территории возле Центра семьи «Казан».

30 августа объявлено нерабочим праздничным днем, поэтому муниципальные парковки, расположенные вдоль уличной сети, будут работать без взимания платы, рассказали в мэрии Казани. Вся информация об изменениях маршрутов появится на QR-кодах, которые разместят в общественном транспорте.

Хедлайнером Дня города и республики в Казани станет группа Uma2rman. Праздничный концерт 30 августа пройдет у Центра семьи «Казан». Он начнется в 17.00 и продлится до 22.00.

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Сергей Афанасьев