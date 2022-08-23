В Татарстане с начала года зафиксировали 1,2 тысячи случаев нападения бродячих животных на людей

Фото: Василий Иванов (архив)

За восемь месяцев 2022 года больницы Татарстана зафиксировали 1,2 тысячи случаев нападения бродячих животных на людей — это в среднем по пять случаев за сутки, сообщили в пресс-службе ДРКБ.



Одно из последних громких происшествий произошло в поселке Жилой Рудник Кукморского района республики 15 августа. Собака напала на двух 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку на детской площадке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следственные органы расследуют уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), по факту нападения собаки на детей начала проверку прокуратура Кукморского района Татарстана. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств нападения.



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Маргарита Головатенко