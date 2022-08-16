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Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения бродячей собаки на троих детей в Татарстане

22:19, 16.08.2022
Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения бродячей собаки на троих детей в Татарстане
Фото: sledcom.ru

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств нападения бродячей собаки на троих детей в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

Собака напала на двух 11-летних мальчиков и пятилетнюю девочку 15 августа на детской игровой площадке в поселке Жилой Рудник Кукморского района республики. Следственные органы расследуют уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

И. о. руководителя следственного управления по Татарстану Павлу Олейнику поручено представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных следственных действиях, а еще установить конкретных должностных лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: прокуратура Татарстана

По факту нападения бродячей собаки на троих детей начала проверку прокуратура Кукморского района Татарстана. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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