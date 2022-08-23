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В Татарстане сегодня ожидается до +33 градусов

06:20, 23.08.2022
В Татарстане сегодня ожидается до +33 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня, 23 августа, прогнозируется малооблачная погода, без осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов.

Фото: Максим Платонов

В Казани днем воздух прогреется до +32 градусов, в Набережных Челнах — до +31 градуса.

В Татарстане погода продолжает формироваться под влиянием обширного малоподвижного антициклона. В ближайшие дни в республике ожидается жара до +33 градусов.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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