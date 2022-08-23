В Татарстане сегодня ожидается до +33 градусов
В Татарстане сегодня, 23 августа, прогнозируется малооблачная погода, без осадков, сообщает Гидрометцентр республики.
Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов.
В Казани днем воздух прогреется до +32 градусов, в Набережных Челнах — до +31 градуса.
В Татарстане погода продолжает формироваться под влиянием обширного малоподвижного антициклона. В ближайшие дни в республике ожидается жара до +33 градусов.
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