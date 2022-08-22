В Татарстане за минувшие сутки выявили 126 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 126 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 155 660.

Госпитализировали 54 пациента за сутки, ни один пациент не выздоровел. С начала пандемии от COVID-19 вылечили 150 611 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По-прежнему не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 за минувшие сутки. Всего в Татарстане зафиксировано 1998 летальных исходов.

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Татьяна Леухина