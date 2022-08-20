Минземимущество Татарстана выставило на торги кроссовер BMW X5 2004 года
Минземимущество Татарстана объявило о продаже нескольких автомобилей, в том числе BMW X5 2004 года выпуска. Цена кроссовера составляет 484 тысячи рублей.
Согласно карте технического состояния, у автомобиля есть сколы и трещины на лобовом стекле, вмятина на задней двери.
В июле Минземимущество Татарстана объявило о продаже нескольких автомобилей, в числе которых значится BMW X5 xDrive50i 2010 года выпуска с пробегом более 117 тысяч километров. Цена кроссовера превысила 1,5 млн рублей.
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