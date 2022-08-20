Новости общества

16:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минземимущество Татарстана выставило на торги кроссовер BMW X5 2004 года

15:20, 20.08.2022
Минземимущество Татарстана выставило на торги кроссовер BMW X5 2004 года
Фото: pxhere.com

Минземимущество Татарстана объявило о продаже нескольких автомобилей, в том числе BMW X5 2004 года выпуска. Цена кроссовера составляет 484 тысячи рублей.

Согласно карте технического состояния, у автомобиля есть сколы и трещины на лобовом стекле, вмятина на задней двери.

Фото: mzio.tatarstan.ru

В июле Минземимущество Татарстана объявило о продаже нескольких автомобилей, в числе которых значится BMW X5 xDrive50i 2010 года выпуска с пробегом более 117 тысяч километров. Цена кроссовера превысила 1,5 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также