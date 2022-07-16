Минземимущество Татарстана выставило на торги кроссовер BMW X5

Минземимущество Татарстана объявило о продаже нескольких автомобилей, в числе которых значится BMW X5 xDrive50i 2010 года выпуска с пробегом более 117 тысяч километров. Цена кроссовера превышает 1,5 млн рублей, об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно карте технического состояния, у транспорта есть сколы и трещины на лобовом стекле, нет АКБ и задней полки багажного отделения, а также отсутствует комплект передних и задних брызговиков.

Кроме BMW X5 торги объявлены на внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (2005 года) за 288 тысяч рублей и Ford Explorer 2012 года выпуска за 911 тысяч рублей. Подать заявку на участия в аукционе можно до 22 августа, торги проведут 25 августа.

Фото: mzio.tatarstan.ru

27 марта министерство также объявило о продаже BMW X5 xdrive50i 2010 года выпуска с пробегом 117 368 километров. Тогда цена кроссовера превышала 1 млн рублей. Вместе с этой машиной на торги были выставлены: Lada 4×4 за 113 тысяч рублей и ГАЗ-3105 за 44,5 тысячи рублей.



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Максим Кокунин