Главное о коронавирусе на 20 августа: в Татарстане порекомендовали носить маски, COVID-19 становится сезонным

В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию

За последние сутки в Татарстане выявлено 115 случаев заражения коронавирусом. Всего на 20 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 409. Выздоровели за весь период 150 611 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 74 человека.

В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени»: «Пока на сегодня такой необходимости нет. Это в части коронавирусной инфекции. Мы сказали, какие сроки на проведение повторной вакцинации, поэтому в этой части все-таки надеемся на здравомыслие наших граждан и на то, что они позаботятся о сохранении своего здоровья».

В Татарстане первый компонент прививки от коронавируса получили 6 250 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, второй — 6 000. Такие данные привел замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане повторную вакцинацию против коронавируса прошли 379 274 человека, а должны 1 528 308, сообщил Жаворонков. Он напомнил, что ревакцинироваться необходимо через полгода. Также спикер обратил внимание, что первый компонент вакцины «Спутник V» идентичен однокомпонентному «Спутнику Лайт».

В Татарстане в структуре заражений коронавирусом преобладает омикрон-штамм. На него приходится 95% случаев, сообщила Авдонина. По ее словам, в Татарстане растет заболеваемость не только COVID-19, но и другими вирусами.

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Татарстане увеличилась за последнюю неделю на 30%, но, несмотря на прирост, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме — по типу ОРВИ или бессимптомно, сообщила Авдонина.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина порекомендовала носить маски в общественных местах и транспорте. Меры профилактики советуют усилить из-за подъема заболеваемости коронавирусом, в Роспотребнадзоре попросили татарстанцев отнестись к рекомендациям с пониманием.

В России ускоряется передача варианта штамма «омикрон» BA.5

За последние сутки в России выявили 40 010 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 222 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 077 674 человек, а выздоровевших — до 18 262 350. За сутки болезнь унесла жизни 69 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 496 человек.

Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ и гриппа. Летом же заболеваемость ниже осенне-зимних пиков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России передача варианта штамма «омикрон» BA.5 ускоряется, однако в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией COVID-19, снизилось. Об этом сообщили в Европейском бюро ВОЗ.

Первые 100 детей в возрасте от шести до 11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, они получили одну десятую взрослой дозы вакцины.

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) отменили постановление, приостанавливающее действие масочного режима в регионе. Масочный режим в ЕАО был отменен 14 июня.

Пациенты, чье заболевание вызвали линии штамма коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5, меньше страдают от пневмоний, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов: «У большинства протекает все в среднетяжелых и легких формах, нередко бессимптомное течение инфекции занимает один-два дня, аносмия (потеря обоняния) в принципе тоже возможна, но <…> она стала гораздо реже выявляться и даже если возникает, то, как правило, обоняние быстрее восстанавливается».

Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом в России может достигнуть показателей прошедшей зимы, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург: «При той массовости, которую дают новые виды «омикрона», число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы».

Фото: kremlin.ru

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил федеральным властям вернуть выплаты за работу с больными COVID-19 сотрудникам скорой медицинской помощи, лабораторий, а также фельдшерам и младшему медперсоналу поликлиник.

Белоруссия начнет производство своей вакцины от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 595 122 966 человек, 6 451 815 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 625 517). На второй строчке — Индия (44 327 890), на третьей — Франция (34 535 255), на четвертой — Бразилия (34 264 237), на пятой — Германия (31 808 179).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 041 115). За ними следуют Бразилия (682 358), Индия (527 289), Россия (375 658, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).

Правительство Украины продлило до конца текущего года карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он был введен в стране около двух с половиной лет назад.

Предприятия фармацевтического кластера Белоруссии в ближайшее время начнут производство отечественной вакцины от коронавируса, сообщил президент Александр Лукашенко. По его словам, если вести нормальный образ жизни, то можно не бояться болезней: «Поэтому надо упираться, надо работать. Кто хочет жить, тот следит за своим здоровьем».

Фото: пресс-служба президента Беларуси

ООН во время недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи не будет требовать от делегатов вакцинации от COVID-19. При этом от всех требуется ношение масок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах. Это нужно для защиты людей этой осенью и зимой от штамма коронавируса «омикрон».

Дарья Пинегина