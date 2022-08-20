Главное о коронавирусе на 20 августа: в Татарстане порекомендовали носить маски, COVID-19 становится сезонным
В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию
За последние сутки в Татарстане выявлено 115 случаев заражения коронавирусом. Всего на 20 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 409. Выздоровели за весь период 150 611 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 74 человека.
- В Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени»: «Пока на сегодня такой необходимости нет. Это в части коронавирусной инфекции. Мы сказали, какие сроки на проведение повторной вакцинации, поэтому в этой части все-таки надеемся на здравомыслие наших граждан и на то, что они позаботятся о сохранении своего здоровья».
- В Татарстане первый компонент прививки от коронавируса получили 6 250 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, второй — 6 000. Такие данные привел замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
- На сегодняшний день в Татарстане повторную вакцинацию против коронавируса прошли 379 274 человека, а должны 1 528 308, сообщил Жаворонков. Он напомнил, что ревакцинироваться необходимо через полгода. Также спикер обратил внимание, что первый компонент вакцины «Спутник V» идентичен однокомпонентному «Спутнику Лайт».
- В Татарстане в структуре заражений коронавирусом преобладает омикрон-штамм. На него приходится 95% случаев, сообщила Авдонина. По ее словам, в Татарстане растет заболеваемость не только COVID-19, но и другими вирусами.
- Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Татарстане увеличилась за последнюю неделю на 30%, но, несмотря на прирост, в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме — по типу ОРВИ или бессимптомно, сообщила Авдонина.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина порекомендовала носить маски в общественных местах и транспорте. Меры профилактики советуют усилить из-за подъема заболеваемости коронавирусом, в Роспотребнадзоре попросили татарстанцев отнестись к рекомендациям с пониманием.
В России ускоряется передача варианта штамма «омикрон» BA.5
За последние сутки в России выявили 40 010 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 222 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 077 674 человек, а выздоровевших — до 18 262 350. За сутки болезнь унесла жизни 69 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 496 человек.
- Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ и гриппа. Летом же заболеваемость ниже осенне-зимних пиков.
- В России передача варианта штамма «омикрон» BA.5 ускоряется, однако в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией COVID-19, снизилось. Об этом сообщили в Европейском бюро ВОЗ.
- Первые 100 детей в возрасте от шести до 11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках клинических исследований, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, они получили одну десятую взрослой дозы вакцины.
- Власти Еврейской автономной области (ЕАО) отменили постановление, приостанавливающее действие масочного режима в регионе. Масочный режим в ЕАО был отменен 14 июня.
- Пациенты, чье заболевание вызвали линии штамма коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5, меньше страдают от пневмоний, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов: «У большинства протекает все в среднетяжелых и легких формах, нередко бессимптомное течение инфекции занимает один-два дня, аносмия (потеря обоняния) в принципе тоже возможна, но <…> она стала гораздо реже выявляться и даже если возникает, то, как правило, обоняние быстрее восстанавливается».
- Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом в России может достигнуть показателей прошедшей зимы, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург: «При той массовости, которую дают новые виды «омикрона», число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы».
- Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил федеральным властям вернуть выплаты за работу с больными COVID-19 сотрудникам скорой медицинской помощи, лабораторий, а также фельдшерам и младшему медперсоналу поликлиник.
Белоруссия начнет производство своей вакцины от COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 595 122 966 человек, 6 451 815 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 625 517). На второй строчке — Индия (44 327 890), на третьей — Франция (34 535 255), на четвертой — Бразилия (34 264 237), на пятой — Германия (31 808 179).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 041 115). За ними следуют Бразилия (682 358), Индия (527 289), Россия (375 658, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).
- Правительство Украины продлило до конца текущего года карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он был введен в стране около двух с половиной лет назад.
- Предприятия фармацевтического кластера Белоруссии в ближайшее время начнут производство отечественной вакцины от коронавируса, сообщил президент Александр Лукашенко. По его словам, если вести нормальный образ жизни, то можно не бояться болезней: «Поэтому надо упираться, надо работать. Кто хочет жить, тот следит за своим здоровьем».
- ООН во время недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи не будет требовать от делегатов вакцинации от COVID-19. При этом от всех требуется ношение масок.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить охват населения вакцинацией, а также стимулировать ношение масок в общественных местах. Это нужно для защиты людей этой осенью и зимой от штамма коронавируса «омикрон».
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