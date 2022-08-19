В Татарстане повторyю вакцинацию от COVID-19 прошли всего 379 тысяч человек

На сегодняшний день в Татарстане повторную вакцинацию против коронавируса прошли 379 274 человека, а должны 1 528 308. Такие данные озвучил замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Он напомнил, что ревакцинироваться необходимо через полгода. Также спикер обратил внимание, что первый компонент вакцины «Спутник V» идентичен однокомпонентному «Спутник Лайт».

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина