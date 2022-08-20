Роспотребнадзор: COVID-19 становится сезонным заболеванием

Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ и гриппа. Летом же заболеваемость ниже осенне-зимних пиков.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в июле заявлял, что переход COVID-19 в форму сезонного заболевания потребует времени. Этот процесс может занять от года до трех лет.

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Татьяна Леухина