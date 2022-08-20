ВОЗ: в России ускорилась передача штамма «омикрон» BA.5

В России передача варианта штамма «омикрон» BA.5 ускоряется, однако в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией COVID-19, снизилось. Об этом сообщили в Европейском бюро ВОЗ.

В то время как в западной части европейского региона сообщается об устойчивом снижении передачи инфекции, «именно в восточной части передача вируса в настоящее время ускоряется: в странах Восточной Европы, на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии», пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обнаружили шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса «дельтакрон» — один случай подтвержден в Москве, остальные пять — в Санкт-Петербурге. Все пациенты с «дельтакроном» перенесли болезнь в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс ранее сообщил, что в России обнаружили новый штамм коронавируса «российский дельтакрон» — гибрид «омикрона» и «дельты». Опасность нового штамма еще предстоит изучить.



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Татьяна Леухина