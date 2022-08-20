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Кабмин увеличил максимальную сумму кешбэка для туристов на Дальнем Востоке

01:23, 20.08.2022
Кабмин увеличил максимальную сумму кешбэка для туристов на Дальнем Востоке
Фото: realnoevremya.ru

Максимальную сумму кешбэка при бронировании отелей и санаториев на Дальнем Востоке увеличат с 20 до 40 тыс. рублей, такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 тыс. до 40 тыс. рублей, — указано на сайте правительства.

Туристы смогут вернуть до 20% от стоимости путевки, если продолжительность поездки составит не менее четырех дней и трех ночей, а оплачена она будет картой «Мир».

Фото: realnoevremya.ru

Этой осенью в России стартует новый этап программы туристического кешбэка. Осенний этап туристического кешбэка продлится с 1 октября по 25 декабря. Приобрести туры россияне смогут с 25 августа.

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Маргарита Головатенко
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